Louis van Gaal heeft ’onbekende’ Mark Flekken op het oog: ’Die schijnt heel goed te keepen’

„We moeten de lijst schoonmaken van mijn voorgangers. De schaduwlijst en de volglijst. Die gaan we deze week schoonmaken. Wij zijn natuurlijk in het algemeen wel op de hoogte van iedere Nederlander in het buitenland. De KNVB heeft scouts in dienst, maar de spelers op de lijst moeten wel binnen de visie passen. En ik moet kijken of we nog posities kunnen versterken of niet. Dat gaan we de komende weken doen”, aldus Van Gaal.

Wijnaldum met Van Gaal Ⓒ ANP/HH

Hij vervolgt: „Als we met drie spitsen willen spelen, moeten we wel een schaduwspeler hebben voor de rechtsbuitenpositie, want achter Steven Berghuis hebben we niemand. Dus we gaan kijken naar een speler als Anwar El Ghazi. En er is ook een keeper in Duitsland, die speelt bij Freiburg. Die schijnt heel goed te keepen. Daar gaan we ook naar kijken. Die heet Flekken”, kondigde de bondscoach een scoutingsbezoekje aan Freiburg-doelman Mark Flekken aan.

Bekijk hier de uitslagen in de WK-kwalificatie