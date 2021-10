Cambuur boekt ruime overwinning op amateurs Ajax

Wielrennen

Bondscoach ziet volop medaillekansen bij EK veldrijden

Met voor het tweede jaar op rij de Europese titelstrijd veldrijden in eigen land ziet bondscoach Gerben de Knegt volop kansen voor zijn selectie. Daarin ontbreekt Mathieu van der Poel, die pas later in het seizoen instroomt, maar heeft Nederland met name bij de vrouwen een overschot aan kanshebsters...