RKC-trainer Joseph Oosting scoort met wisseltruc

Met een op tien posities gewijzigd team ten opzichte van de 1-0 zege op Sparta, alleen Jurriën Gaari behield zijn plek, was direct duidelijk hoe de prioriteiten van Oosting lagen. De RKC-trainer wilde zijn vaste krachten fris houden met het oog op het competitieduel met SC Cambuur van zondag. Willem II-trainer Fred Grim was de burenruzie heel anders aangevlogen en stuurde zijn sterkste elf het veld in.

Een dergelijke wisseltruc in het bekertoernooi is al heel wat trainers lelijk opgebroken, maar Oosting had er wel succes mee. De reserveploeg wilde zich bewijzen en speelde met het mes tussen de tanden, terwijl de Willem II’ers het te gemakkelijk opnamen.

De 1-0 was in dat verband veelzeggend. Rechtsback Leeroy Owusu leed knullig balverlies in duel met Lars Nieuwpoort, waarna de snelle tegenstoot bekeken werd afgerond door Iliass Bel Hassani. De oud-speler van Sparta en Heracles was een van de gevaarlijkste RKC’ers.

Het dit seizoen veel gelauwerde Willem II, dat een maand geleden in de derby voor de competitie nog met 2-1 had gewonnen, wist vrijwel niets te creëren. Met een goede spitsengoal maakte Finn Stokkers er na rust 2-0 van, waarna Saïd Bakkari, een van de gebruikelijke basisspelers die na rust invielen, de 3-0 eindstand op het scorebord bracht. Het leidde tot feestelijke taferelen op de tribunes in Waalwijk, waar de afgelopen zomer van RKC naar Willem II overgestapte trainer Fred Grim pesterig werd toegezongen.

Cambuur boekt ruime overwinning op amateurs Ajax

Cambuur heeft zonder moeite de tweede ronde van de KNVB-beker bereikt. Op bezoek bij de amateurs van Ajax wonnen de Friezen eenvoudig met 0-5.

Cambuur moest het in Amsterdam doen zonder de aanmoediging van de eigen supporters. Op Sportpark De Toekomst waren ze niet welkom, omdat de infrastructuur van het complex niet geschikt zou zijn voor dergelijke risicowedstrijden.

Filip Krastev na de 0-2. Ⓒ HH/ANP

Na ruim twintig minuten spelen kwam de ploeg uit de Eredivisie op voorsprong door een eigen goal van Xamm Flemming. Tien minuten later was het weer raak voor de bezoekers. Filip Krastev tekende met een kopbal voor de tweede goal van de avond: 0-2. De amateurs van Ajax waren amper bekomen van de tweede tegengoal toen ze ook al het derde doelpunt van de avond moesten incasseren. Erik Schouten maakte er nog voor rust 0-3 van.

De avond werd nog pijnlijker voor de Amsterdammers toen vlak na rust het tweede eigen doelpunt viel. Dit keer was Stefan Smal de schlemiel: 0-4. Nick Dodeman tekende een kwartier voor tijd voor de eindstand.