Atalanta beboet voor bespotten eigenaar Fiorentina

De fans van Atalanta, de club van de Nederlandse internationals Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer, maakten de Zuid-Italiaanse afkomst van Commisso belachelijk. In Italië wordt het bespotten van zuiderlingen als een vorm van racisme gezien. Het voert terug naar de grote verschillen tussen het rijke noorden en arme zuiden. De 72-jarige Commisso is geboren in Calabrië, maar verhuisde als kind naar New York en groeide daar uit tot een steenrijke mediamagnaat.

Fiorentina reageerde zaterdag al furieus op de „racistische gezangen” tegen Commisso. „We waren getuige van een schandelijk incident, niet veroorzaakt door één individu, maar door een hele tribune vol supporters”, schreef directeur Joe Barone van de club uit Florence in een verklaring. „In Amerika hebben we racisme moeten bestrijden en hier in Italië hebben we met deze onaanvaardbare situatie te maken. Niet alleen de liga moet ingrijpen, maar ook het olympisch comité en de regering. Wij walgen ervan en verwachten dat er strenge maatregelen worden genomen.”