Dopingschorsing voor MotoGP-coureur Iannone

De MotoGP-rijder van Aprilia is zo lang geschorst voor een dopingvergrijp. Hij kan pas 16 juni 2021 terugkeren in de koningsklasse van de motorsport, meldde de internationale motorsportfederatie FIM.

Iannone werd betrapt op het gebruik van een verboden anabole steroïde bij de Grote Prijs van Maleisië in november vorig jaar. Hij was sindsdien al voorlopig geschorst. De Italiaan (30) rijdt sinds 2013 in de MotoGP. Hij boekte in 2016 op een Ducati zijn enige zege.

Iannone gaat in beroep tegen zijn schorsing bij het hof van sportarbitrage CAS, liet zijn team weten. De wegracer beweert onschuldig te zijn en zegt dat hij vervuild voedsel heeft gegeten. Aprilia steunt de coureur. „Het is een absurd vonnis, waarin de rechter nota bene erkent dat Iannone niet opzettelijk steroïden heeft genomen”, zegt teambaas Massimo Rivola. „Wij zullen Andrea steunen in zijn beroep.”

Tot dusver heeft Iannone weinig last van zijn schorsing. De motorsport ligt door het coronavirus volledig stil. Er is dit seizoen nog geen race gereden in de MotoGP.