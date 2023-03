Onvrede bij Soudal - Quick-Step: Jakobsen moet Gent-Wevelgem rijden

Lefevere had dat zaterdagochtend al laten doorschemeren in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. De baas van Soudal - Quick-Step uitte daarin zijn ongenoegen over het optreden van zijn renners vrijdag in de E3 Saxo Classic. Lefevere kondigde aan de plannen voor Gent-Wevelgem te willen wijzigen. „We overwegen om daar te doen wat we eigenlijk niet willen doen: zowel Tim Merlier als Fabio Jakobsen opstellen. Fabio wil graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten. In Gent-Wevelgem kunnen we de E3 al doen vergeten.”

Het team maakte later op de dag bekend dat Jakobsen en Merlier, die dit jaar al vijf zeges boekte, inderdaad samen aan de start staan. De 26-jarige Nederlander schreef dit seizoen twee etappes op zijn naam, in de Ronde van San Juan en de Tirreno-Adriatico. De twee sprinters hebben zondag in Gent-Wevelgem steun van Kasper Asgreen, Tim Declercq, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Bert Van Lerberghe.