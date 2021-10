Twee Nederlandse mannen in top 100: ook Tallon Griekspoor bij tennis-elite

Griekspoor was bij de laatste acht in drie sets te sterk voor de Fransman Manuel Guinard (7-6 (7) 3-6 6-3). De Nederlander boekte op het Italiaanse graveltoernooi al zijn veertiende zege op rij.

Vanaf maandag is Griekspoor, die deze week begon als de mondiale nummer 118, de tweede Nederlander in de top 100. Recent bereikte Botic van de Zandschulp, die vorige maand de kwartfinales op de US Open haalde, al die mijlpaal.

De 25-jarige Griekspoor aast in Napels al op zijn zesde challengertitel van het seizoen. De afgelopen weken was hij al de sterkste in Murcia en een ander toernooi in Napels.