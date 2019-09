De Ligt uit goede hout gesneden

„Ik heb weleens voor hetere vuren gestaan”, zei De Ligt een week geleden na zijn ongelukkige basisdebuut voor Juventus tegen Napoli tussen neus en lippen door. Een van die vuren brandde 25 maart 2017 hevig in Bulgarije (2-0), bij de Oranje-ontgroening van de toen 17-jarige Ajax-speler. De Ligt had schuld aan de vroege goals van Spas Delev, die niet alleen de nederlaag (2-0), maar ook indirect het ontslag van de geplaagde Danny Blind inleidden.

In Sofia hield de KNVB de jongeling weg bij de pers, maar zes dagen later deed hij bij Ajax in de aanloop naar de Klassieker tegen Feyenoord alsnog zijn verhaal. „Voor mij als jonge voetballer is het goed om allemaal mee te maken. Het komt in mijn rugzak voor later”, zei hij koeltjes, waarna hij met zijn nuchterheid de harten van de voetballiefhebbers stal. „Het was een mindere wedstrijd, klaar. Natuurlijk was het zonde van het resultaat en ik snap dondersgoed dat de fans daar niet tevreden over waren. Ik vind het vooral klote voor de supporters en de bondscoach, maar ik ga door en zie het wel.”

Vergrootglas

In zijn volgende interland, op 31 mei van dat jaar in Marokko, incasseerde hij na zeventig minuten rood, maar daarna reeg hij met het bereiken van de Europa League-finale, halve finale van de Champions League en de eindstrijd in de Nations League de successen aaneen bij zijn toenmalige club Ajax en met Oranje. De Ligt werd als grootste talent ter wereld uitgeroepen tot Golden Boy, pakte afgelopen seizoen met de Amsterdammers de dubbel, werd Voetballer van het Jaar en realiseerde zijn droomtransfer naar Juventus.

Na zijn eerdere 17 interlands, 1421 minuten en 2 goals in het Nederlands elftal lag De Ligt in Hamburg onder het vergrootglas. En dat wist de verdediger zelf als geen ander. Na een begin, waarin hij logischerwijs veel op zeker speelde, werd langzaam weer de op-één-na beste verdediger van de afgelopen Champions League zichtbaar.

VAR-gebaar

De Ligt schakelde zichzelf in, eiste ballen op, leverde één strakke crossbal af en greep resoluut in op het moment dat Serge Gnabry en Timo Werner gevaarlijk dreigden te worden. Aan de tegentreffer van Gnabry had hij geen schuld en in de tweede helft hield hij met het risico een eigen doelpunt te maken diezelfde Gnabry van scoren af door de bal van dichtbij over het Oranje-doel te werken.

Maar hoeveel pech kun je hebben? Frenkie de Jong en Jonathan Tah (eigen doelpunt) zorgden voor de ommekeer (1-2). Maar na een onschuldige handsbal van De Ligt wees de Portugees Arthur Soares heel gretig naar de stip. De Juventus-verdediger maakte nog wanhopig het VAR-gebaar, maar was vergeten dat er geen videoscheidsrechter aanwezig was in Hamburg. Toni Kroos benutte de strafschop (2-2) en zo leek het incasseringsvermogen van De Ligt opnieuw te worden getest. Dankzij prachtige goals van Malen en Wijnaldum tankte hij echter vooral vertrouwen.