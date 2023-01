Evenepoel verbolgen over chaotische finale Ronde van San Juan: ’Ik reed bijna op een vrouw’

Lead-out Michael Morkov sprintte uiteindelijk wel nog naar een tweede plek achter ritwinnaar Sam Bennett, maar Jakobsen kon door een vreemde wegsplitsing in volle finale zijn pk’s niet aanspreken in de sprint. „Alles verliep volgens plan. We konden er zelf niets aan doen. We moeten de knop omdraaien voor de tweede rit”, zei Evenepoel.

De sprint werd nog duchtig geanalyseerd in het kamp Soudal-Quick.Step, enkele minuten na de aankomst. Niet in het minst door Evenepoel zelf. De wereldkampioen nam zoals gepland de laatste lange beurt voor zijn rekening met nog een viertal kilometer te gaan. Hij trok hard door aan de kop van het peloton, maar vlak voor de laatste kilometer was er een wegsplitsing waar geen duidelijke aanduiding was voorzien. Evenepoel koos de linkerkant van de weg en Jakobsen volgde. Het bleek niet de beste optie. De twee raakten wel nog tot bij het peloton, maar Jakobsen kwam nooit meer voorin.

Bijna op een vrouw

„Daar was plots een open stuk en hoewel we de finale verkend hadden, wisten we niet waar we moesten rijden. De linkerkant leek de snelste optie, maar dat was uiteindelijk niet het geval. Het was vrij hectisch. Er staken zelfs nog mensen over. Ik reed bijna op een vrouw. Het was heel gevaarlijk. Een domper wel, want alles verliep tot dan volgens plan. Ik zou Lampie afzetten in de laatste kilometer, maar toen ging het mis. Daardoor heeft Fabio niet kunnen sprinten. Dat is wel balen natuurlijk als je de snelste renner ter wereld hebt, maar hij kan zijn benen niet laten spreken.”

Fabio Jakobsen baalt. Ⓒ ANP/HH

Vlak na de aankomst zocht Evenepoel ook even de wedstrijdleiding op. Hij ging verhaal halen. „Ik ben gaan vragen of ze iedereen in dezelfde tijd wilden zetten omdat die situatie zo raar was. Ik ben best geschrokken toen die mensen overstaken in volle finale. De voorbereiding op een sprint, iedereen weet dat, dat is niet nadenken en vol gas gaan. Het is jammer dat de finale zo’n chaos was. Daar moeten ze lessen uit trekken. De laatste anderhalve kilometer was eigenlijk onaanvaardbaar. Er zaten nog heel snelle bochten in, waar er gravel in de binnenkanten lag. Het asfalt in de laatste 200 meter was gewoon niet goed en net daar moeten wel jongens over sprinten aan 70 km/u.”

In de laatste 10 kilometer was het ook al even schrikken toen pal in het midden van het peloton een aantal renners ten val kwamen. Evenepoel en co wisten maar net te ontsnappen. „Fabio en Morkov zaten er vlak achter en konden nog net op tijd tot stilstand komen, voordat er een paar jongens naar links vielen. Ik kwam daar nog achter. We zaten op een gat en wisten wel weer aan te sluiten. Gelukkig heb ik bijgeleerd van mannen als Fabio en Michael en blijf ik rustig in zo’n situatie. We kunnen er zelf niet veel aan doen, dus moeten we de knop gewoon omdraaien. De tweede etappe brengt voor ons een nieuwe kans. Fabio is gekomen om hier ritten te winnen en daar gaan we de volgende dagen alles voor doen.”

