Jasper Cillessen meldt zich op trainingsveld, kneuzing aan knie niet ernstig

Cillessen stapte het veld op met de reserves, invallers en tribuneklanten van zaterdagavond. De basisploeg werkte een hersteltraining af in de gym. Van de basiself tegen Polen meldde allen doelman Mark Flekken zich op het trainingsveld. Flekken werkte samen met Cillessen en de van Jong Oranje overgehevelde Kjell Scherpen de door Frans Hoek geleide keeperstraining af. Het begin van de training werd geleid door de nieuwe assistent-trainer Edgar Davids, later nam ook de andere assistent-trainer Danny Blind oefeningen voor zijn rekening.

Afsluiting interlandperiode

Het Nederlands elftal werkt dinsdag de vierde en laatste Nations League-wedstrijd van deze interlandperiode af tegen Wales. Die wedstrijd wordt gespeeld in De Kuip. Oranje gaat aan de leiding in groep 4 van de A-divisie van de Nations League met zeven punten uit drie duels. België en Polen volgen met vier punten uit drie duels. Van Gaal heeft voor het intensieve programma aan het einde van het seizoen wisseldiensten gehanteerd. Naar verwachting vormt het tiental veldspelers dat zondagmiddag op het trainingsveld stond tegen Wales weer de basis. Van Gaal heeft aangekondigd dat de vanwege zijn bruiloft later aangesloten Vincent Janssen, die voor het eerst in bijna vijf jaar is opgeroepen voor Oranje, sowieso speeltijd krijgt.

Vincent Janssen

Net als eerder in de week liet Janssen zich gelden in de trainingspartij. Toen scoorde hij viermaal. Ditmaal trof de Brabander eenmaal doel, maar liet hij zich ook gelden als aanspeelpunt. Janssen zat in Team Zwart dat met 3-0 won en was bij alle drie de goals betrokken. Na afloop van de training sprak Van Gaal uitgebreid met Janssen en Noa Lang. Daarmee lijkt de bondscoach voor te sorteren voor Janssen en Lang als spitsenduo dinsdag in De Kuip.