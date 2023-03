VIDEO Zwitserse Reusser wint Gent-Wevelgem ondanks missen afslag in finale

Ze kon zich 5 kilometer voor de eindstreep zelfs een verkeerde afslag permitteren. Hoewel ze een paar meters terug moest rijden, won ze met overmacht. De Amerikaanse Megan Jastrab won de sprint van de achtervolgende groep, voor de Nederlandse Maike van der Duin.

De wedstrijd werd ontsierd door een grote valpartij zo’n 44 kilometer voor de finish. Aan de kop van het peloton maakte een van de rensters een zwieper en nam zeker vijftien rensters mee in haar val. De ploeg SD Worx pakte daarna controle over de wedstrijd. In het gezelschap van haar ploeggenotes Lotte Kopecky en Lorena Wiebes versnelde Reusser op de Baneberg. Mede dankzij haar kwaliteiten als tijdrijdster lukte het Reusser om steeds meer afstand te nemen.

Shirin van Anrooij probeerde nog wel de achtervolging in te zetten, maar kreeg daarbij geen hulp. Ruim 10 kilometer voor de finish reed Van Anrooij opnieuw met een groepje weg, maar de marge van dik 2 minuten was te groot om Reusser te kunnen bedreigen.

Reactie Marlen Reusser

Reusser besefte na afloop nog niet helemaal dat ze had gewonnen. „Ik ben heel erg blij met deze overwinning, maar ik ben er nog niet helemaal bij door de vermoeidheid”, zei de winnares van olympisch zilver op de individuele tijdrit bij de Spelen in 2021 in Tokio. Ze was niet van plan om zo vroeg aan te vallen. „Ik wilde de koers lastig maken, daarom versnelde ik. Maar niemand volgde mij, dus toen ben ik maar doorgegaan.”

Ondanks haar ruime voorsprong van ruim 2 minuten baalde ze wel dat ze verkeerd reed. Ze bleef aan de volgers op de motor steeds vragen hoeveel voorsprong ze nog had. „Ik was op dat moment even niet gefocust. Ik was ook boos op de verkeersregelaars, zij hadden duidelijker moeten aangeven waar ik heen moest. Gelukkig had het verder geen gevolgen.”