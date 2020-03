Aad de Mos Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Dit weekeinde was er voor het eerst sinds mensenheugenis vrijwel geen actueel voetbalaanbod. Alle grote Europese competities zijn gestaakt vanwege de coronacrisis. Alleen in Rusland en Turkije is er nog gevoetbald, al gebeurde dat in de Turkse Super Lig voor lege stadions.