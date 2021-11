Trainer Slavia Praag ziet voldoende kansen tegen Feyenoord

Feyenoord versloeg de kampioen van de laatste drie seizoenen van Tsjechië eind september met 2-1 in De Kuip. Orkun Kökcü en Bryan Linssen beloonden de thuisclub voor rust voor een goede eerste helft. Slavia domineerde in de tweede helft en was na de treffer van Tomás Holes een paar keer dicht bij de gelijkmaker.

„Feyenoord speelde zoals het kan spelen en wij deden het in de eerste helft niet goed”, zei Trpisovsky. „Ik denk dat deze wedstrijd gaat lijken op de tweede helft van het duel in Rotterdam. Wij willen ze onder druk zetten en aanvallen. Zij zullen hun momenten proberen te kiezen.”

Feyenoord heeft aan een gelijkspel voldoende voor de groepswinst en een plaats in de achtste finales van de Conference League. Het elftal van trainer Arne Slot sluit de groepsfase op 9 december af met een thuiswedstrijd tegen Maccabi Haifa. Feyenoord overwinterde in het seizoen 2014-2015 voor het laatst in Europa.

Het Europese avontuur van Slavia Praag startte dit seizoen in de derde voorronde van de Champions League, waarin het Hongaarse Ferencváros te sterk bleek. Slavia belandde in de Conference League nadat het door Legia Warschau was uitgeschakeld in de play-offs van de Europa League.