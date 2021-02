Silvester van der Water kan alsnog droomtransfer maken

De 24-jarige spits krijgt van Heracles de ruimte om te onderhandelen over een transfer. Zijn contract in Almelo loopt deze zomer af. In 2018 maakte hij de overstap van Almere City FC naar Heracles.

Van der Water wilde vorig jaar september al een overgang afdwingen en weigerde zelfs te voetballen. Later bood hij daarvoor zijn excuses aan. De deal is nog niet beklonken, maar Van der Water is al op weg naar de Verenigde Staten om de boel te beklinken.