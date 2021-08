Anouk Vetter stevent af op het zilver, Emma Oosterwegel mag dromen van brons

De Nederlandse inbreng op de tweede dag werd al vroeg in de ochtend gereduceerd tot twee deelnemers. Nadine Broersen trok zich uit het toernooi. Bleven over Emma Oosterwegel (voorafgaand aan dag twee elfde) en leidster Vetter.

Bij het verspringen liet Vetter een ongeldige eerste sprong noteren, net zoals op papier haar belangrijkste uitdager Thiam. Emma Oosterwegel kwam wel direct op correcte wijze over de 6 meter. Ze sprong uiteindelijk 6 meter 29 en klom op naar de achtste plek.

Bij de tweede sprong liet Vetter wel een geldige afstand optekenen en een goede bovendien. Met 6 meter 42 zette ze een van haar beste afstanden ooit op de zevenkamp neer. De Belgische Thiam kwam vijf centimeter verder. Die afstand wist Vetter dan weer te evenaren met haar derde sprong. Maar de olympisch kampioen van Rio de Janeiro beantwoordde de goede afstand van Vetter met een sprong van 6 meter 60.

Bij het zesde onderdeel het speerwerpen zat Thiam in groep A. De Belgische wierp met bijna 55 meter (54,68) een goede afstand en voerde daarmee de druk op op Vetter, die met Oosterwegel een uur later in groep B aan de bak mocht.

Haar eerste poging (51,20) was degelijk, maar kwam nog niet in de buurt van de afstand van Thiam. De tweede poging van Vetter was niet al te best en dus kwam alle druk te liggen op de derde worp om in ieder geval in de buurt van Thiam te blijven, maar ook deze mislukte. Hierdoor moet Vetter op de 800 meter zo’n vijf seconden goed maken op haar rivale, hetgeen onmogelijk lijkt. Andersom is haar voorsprong op de nummer drie Kendell Williams enorm en dus lijkt ze zich op te mogen maken voor een zilveren medaille.

Oosterwegel gooide ondertussen ijzersterk. Haar derde worp betekende een persoonlijk record van 54,60. Ze staat nu vierde met minieme achterstand (een punt) op de Amerikaanse Williams.

Later op donderdag, om 14.30 uur, volgt het afsluitende onderdeel: de 800 meter.

