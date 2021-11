Zo bereikt Oranje alsnog het WK

Bij een overwinning op de Noren is Nederland in alle gevallen gekwalificeerd voor het toernooi dat in november en december 2022 in Qatar wordt afgewerkt. Noorwegen wordt dan op vijf punten achterstand gezet en de voorsprong op Turkije bedraagt aan het einde van de rit minimaal twee punten.

Bij een gelijkspel met de Noren is de kans zo’n beetje 99,9999 procent dat Oranje er volgend jaar bij is in het Midden-Oosten. Er is één nogal onwaarschijnlijke mogelijkheid dat de ploeg van bondscoach Louis van Gaal bij een remise alsnog niet rechtstreeks is geplaatst. Dat zit zo: als Turkije nou op een of andere manier met minimaal 14-0 zegeviert in Montenegro, dan zijn de Turken rechtstreeks gekwalificeerd als Oranje gelijkspeelt met de Noren, omdat het land dan een beter doelsaldo heeft dan Oranje.

Horror in 1983

Het Nederlands elftal miste ooit op een dergelijke wijze een eindtoernooi. In 1983 had Nederland een veel beter doelsaldo dan Spanje, dat met 11 doelpunten verschil Malta eronder moest krijgen om het EK te bereiken ten koste van Nederland. Bondscoach Kees Rijvers en zijn spelers waren er gerust op, maar het onwaarschijnlijke gebeurde: Spanje klopte Malta met 12-1 en stond ruim een half jaar later in de EK-finale, terwijl Nederland thuis zat.

Bij een nederlaag is de kans uitgesloten dat Oranje rechtstreeks het WK haalt, omdat Noorwegen met een punt meer dan de formatie van Van Gaal de kwalificatie afsluit. Het kan dan allemaal nog veel dramatischer worden als Turkije wint in Montenegro. In dat geval spat de WK-droom namelijk uiteen, en ontbreekt Nederland net als in 2018 op het WK. Wint Turkije niet, dan mag Oranje bij een nederlaag hoogstwaarschijnlijk via de play-offs proberen het WK te bereiken.