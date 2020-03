Van den Hoogenband: ’Van iets negatiefs iets positiefs maken’

Pieter van den Hoogenband: „Heldhaftig zijn nu de mensen uit de vitale beroepen die onze samenleving gaande houden.” Ⓒ ANP

Hij komt al drie weken zijn huis in Waalre nauwelijks meer uit, maar desondanks maakt Pieter van den Hoogenband veel mee. Het coronavirus slaat ook in zijn Brabantse vriendenkring hard om zich heen en inmiddels is duidelijk dat zijn debuut als chef de mission van de olympische ploeg met een jaar wordt uitgesteld. Het IOC maakte maandag bekend dat de Olympische Spelen in Tokio worden gehouden van 23 juli tot en met 8 augustus 2021.