Astana heeft het roze na eerste rit virtuele Giro

De Kazak van Astana voltooide de 32 kilometer als snelste. Met een tijd van 44,41 minuten bleef hij net onder de drie kwartier. De Italiaan Elia Viviani eindigde op bijna vier minuten achterstand als tweede, de derde plaats was voor Lutsenko’s ploeggenoot Davide Martinelli.

In het klassement wordt gekeken naar de prestaties van de twee deelnemende renners per ploeg. Het betekent dat Astana zich dankzij Lutsenko en Martinelli na de eerste dag leider in het klassement mag noemen.

Jumbo-Visma

Namens Jumbo-Visma deden Taco van der Hoorn en de Duitser Paul Martens mee. Martens zette met de negende plek in een tijd van 54.26 de beste prestatie van de twee neer. Woensdag is de volgende rit, in totaal worden er zeven ritten verreden in de virtuele Giro d’Italia.

Er doen zes ploegen mee aan het evenement.