Mexico andermaal in de problemen vanwege homofobe spreekkoren

De fans schreeuwden donderdagavond ’puto’ (homo) toen Turner de bal wegtrapte, waarna de wedstrijd kort onderbroken werd en de fans gewaarschuwd werden.

De Mexicaanse fans gooiden ook voorwerpen en drankjes op het veld en richtten lasers op de Amerikaanse spelers. De Noord-Amerikaanse voetbalbond Concacaf veroordeelt het gedrag van de Mexicaanse fans. „Het veiligheidspersoneel heeft verschillende supporters uit het stadion verwijderd vanwege onacceptabel gedrag in het stadion”, aldus de voetbalbond. „Deze incidenten waren zeer teleurstellend en hebben een smet geworpen op wat een positieve gelegenheid had moeten zijn om voetbal van hoge kwaliteit in onze regio te laten zien”, viel verder te lezen in de verklaring.

Zes ton aan boetes

De homofobe spreekkoren zijn al langer een probleem voor de Mexicaanse voetbalbond, die al meerdere keren is beboet en er bij fans op heeft aangedrongen om te stoppen met de geluiden. Mexico moest tot nu toe 593.000 euro aan boetes betalen en sommige wedstrijden van de Mexicaanse nationale ploeg werden eerder al achter gesloten deuren gespeeld.

De halve finale in de Noord-Amerikaanse Nations League tussen de Verenigde Staten en Mexico werd in de nacht van donderdag op vrijdag overschaduwd door liefst vier rode en negen gele kaarten. Beide voetbalploegen eindigden de wedstrijd, die uiteindelijk gewonnen werd door de VS (3-0), met 9 spelers.