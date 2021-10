Video: 43-jarige Gianluigi Buffon keert cruciale penalty voor Parma

In de wedstrijd van zijn Parma tegen Cittadella pakte de 43-jarige goalie in de eerste helft overtuigend een strafschop van Mirko Antonucci. Mede daardoor kon Parma in de slotfase nog de wedstrijd keren en met 1-2 winnen. Je zou denken dat Buffon intussen wel wat gewend is, maar de wereldkampioen van 2006 sprong opgewonden op en vierde zijn redding als een gewonnen beker. Over voetbalpassie gesproken...

Het vorig seizoen uit de Serie A gedegradeerde Parma kent vooralsnog een lastig seizoen in de Serie B. Het staat na tien wedstrijden dertiende in de competitie.