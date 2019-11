Dilrosun schiet Jong Oranje langs Engeland

Een heerlijke afsluiter voor de Hertha BSC-aanvaller, die exact een jaar geleden zijn debuut maakte voor het Nederlands elftal in en tegen Duitsland. Dilrosun zag bij de Engelsen alleen zijn oude Manchester City-maatje Phil Foden als écht aansprekende naam in de basisopstelling staan. De Nederlandse Liverpool-kijkers zullen aanvaller Rhian Brewster ook wel eens voorbij hebben zien komen. Verder zat er voor een vermogen op de bank, aan jongens die dit seizoen al handenvol wedstrijden in actie kwamen voor de Engelse (top)clubs. De geschatte transferwaarde van zes van de tien wisselspelers, liep al tegen de 100 miljoen euro. Wie minuten maakt in de (top van de) Premier League, ziet zijn transferwaarde de lucht in schieten.

Op de bank zaten rechtsback Reece James (Chelsea), die onlangs nog inviel tegen Ajax in de Champions League, en de Arsenal-talenten Reiss Nelson en Joe Willock, de jonge Manchester United-spits Mason Greenwood, Everton-middenvelder Tom Davies en Ryan Sessegnon. De laatste mocht dit seizoen pas één keertje opdraven voor Tottenham Hotspur, maar afgelopen zomer werd er wel 27 miljoen euro overgemaakt aan zijn oude club Fulham.

Pas na een uur spelen vielen onder anderen Nelson, James en Greenwood in. Pas na de gelijkmaker van de laatste een kwartier voor tijd, kwam ook Sessegnon nog binnen de lijnen. Juist het zestal talenten (Davies en Willock erbij opgeteld) op de bank, waar in Engeland hoog over wordt opgegeven, hadden dit duel tot een echte krachtmeting gemaakt voor Jong Oranje. Niet voor niets voegde de KNVB dit oefenduel toe aan deze interlandperiode, waarin eerder alleen het EK-kwalificatieduel tegen een armetierig Gibraltar op de rol stond. In Zeist wilde men een oefenduel met de hoogste weerstand, de Engelsen gebruikten het treffen vooral om andere jongens aan het werk te zien. Een beter etiket dan ‘nuttig’ kon daarmee niet worden geplakt op de vooraf gehoopte clash.

Het spelbeeld dat zich de eerste 45 minuten aftekende, was dan ook een logisch gevolg. Jong Oranje had de bal en dicteerde het duel, ook al had het Calvin Stengs en Myron Boadu moeten afstaan aan de A-ploeg. Halverwege de eerste helft maakte Sierhuis uit een voorzet van Deyovaisio Zeefuik de 1-0. Schoten van Justin Kluivert, die de tweede helft de aanvoerdersband om kreeg na de wissel van Teun Koopmeiners (voor hem kwam Abdou Harroui), zorgden ondanks gevaar niet voor de 2-0. De ploeg van Van de Looi liet zich opnieuw uitstekend zien, was gedisciplineerd, zowel aan als zonder de bal en trok de lijn van voorgaande interlands door.

Harroui, Tyrell Malacia (voor Owen Wijndal) en Danilho Doekhi (voor Perr Schuurs) mochten zich vanaf het begin van de tweede helft laten zien van Van de Looi. Dat het weer even zoeken was na die drie wissels, bleek aan de beginfase van de tweede helft, toen de Engelsen de bal hadden. Net toen Jong Oranje, met Cody Gakpo als gevaarlijke invaller, aanzette voor de 2-0, maakte Greenwood uit een counter de 1-1. Dilrosun herstelde de verhoudingen.