Tiental Feyenoord neemt punt mee bij Dinamo Zagreb

En daar zullen trainer Dick Advocaat en zijn selectie deels een katterig gevoel aan overhouden, want er had toch meer in gezeten. Met name captain Steven Berghuis zal zich daar aangesproken over voelen, want de aanvaller kreeg al na acht minuten de grootste kans van allemaal. Nadat Mark Diemers was neergelegd kreeg Feyenoord een strafschop, maar Berghuis faalde en zag zijn inzet gekeerd door doelman Dominik Lovakovic.

Basisplaats Kökcü

De Rotterdammers traden zonder Leroy Fer aan in Zagreb, waardoor Orkun Kökcü weer eens een basisplaats op het middenveld had. Justin Bijlow verdedigde zoals gewoonlijk het doel en na een klein half uur spelen trad de goalie prima op door een inzet van Mario Gavranovic uit de hoek te tikken.

Naast Berghuis mocht ook Bryan Linssen het zichzelf aanrekenen dat de Rotterdammers in Zagreb niet scoorden. Twee keer werd de gelegenheidsspits door Diemers prachtig vrij gespeeld, maar twee keer kon de oud-Vitessenaar niet afdrukken. Voor rust kopte hij via de grond in de handen van Lovakovic, na rust schoot hij na een mooie aanname veel te slap in.

Rood Senesi

In de tweede helft trok ook de thuisploeg wat meer ten strijde en ontsnapte Feyenoord aan een achterstand toen Luka Ivanusec een voorzet leek te kunnen binnenlopen. Met een uitstekende sliding voorkwam Bart Nieuwkoop dat. Het laatste kwartier moest de equipe van Advocaat met tien man verder, toen Marcos Senesi in korte tijd twee keer geel kreeg.

Grote kansen kreeg Feyenoord daardoor niet meer, maar het hield achterin ondanks een aantal hachelijke momenten wel stand en nam daardoor een punt mee uit Kroatië.

Wolfsberger - CSKA Moskou

Het andere duel in de groep van Feyenoord, tussen Wolfsberger AC en CSKA Moskou, is in een 1-1-gelijkspel geëindigd. De Moskovieten kwamen vroeg op voorsprong door een goal van de Argentijn Adolfo Gaich. Michael Liendl, die een aantal jaar geleden nog een seizoen voor FC Twente speelde, maakte vanaf de penaltystip gelijk.

