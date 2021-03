Rampavond voor Nederlands elftal in Turkije

Snelle tegenvaller voor bondscoach Frank de Boer was het afhaken van eerste doelman Jasper Cillessen die in de warming-up geblesseerd raakte. Hij werd vervangen door Tim Krul.

De Boer kon verder zoals al bekend was geen beroep doen op verdedigers Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Nathan Aké. Rechtsback Kenny Tete kreeg nu een plekje in de verdediging samen met Matthijs de Ligt, Daley Blind en Owen Wijndal.

Vreugde bij de Turken na de snelle 1-0 van Burak Yilmaz. Ⓒ Pool via REUTERS

Yilmaz

Al na een kwartiertje spelen keek Oranje tegen een 1-0 achterstand aan. Een afstandsschot van Yilmaz werd door De Ligt van richting veranderd, waardoor Krul kansloos was. Enkele minuten later had Donyell Malen al een uitstekende kans om de gelijkmaker te maken, maar doelman Ugurcan Çakir redde simpel op zijn inzet die te slap was.

Het was opnieuw Yilmaz die Krul in de 34e minuut het nakijken gaf. Dit keer benutte hij een penalty door de bal hard in de linkerbovenhoek te schieten. Even daarvoor had Malen Okay Yokuslu in het strafschopgebied ten val gebracht.

Op slag van rust had De Ligt de aansluitingstreffer voor zijn rekening kunnen nemen. Zijn kopbal raakte de binnenkant van de paal, maar in de ogen van de arbitrage was de bal niet over de lijn. De VAR was niet aanwezig.

Yilmaz legt vanaf elf meter aan voor zijn tweede treffer van de avond. Ⓒ Pool via REUTERS

Spanning eventjes terug

De tweede helft was nog geen minuut bezig of de Turken hadden de derde treffer van de avond in het Nederlandse doel liggen. Dit keer was het Hakan Çalhanoglu die Krul het nakijken gaf met een afstandsschot. Daarna trok Oranje het initiatief meer naar zich toe, zonder dat dat onmiddellijk leidde tot grote kansen. Steven Berghuis zag een vrije trap rakelings naast gaan.

Met nog een half uur op de klok kwam de veelbesproken stormram Luuk de Jong in het veld voor Marten de Roon. Ook Davy Klaassen kwam erin (voor Malen) en Denzel Dumfries (voor Tete).

De wissels wierpen hun vruchten af. Eerste was het Klaassen die voor de eerste Nederlandse treffer zorgde. Enkele minuten later tekende De Jong voor de 3-2. De spanning in Istanbul was weer helemaal terug. Het was opnieuw Yilmaz die aan alle Nederlandse illusies een einde maakte. Hij scoorde in de 81e minuut zijn derde doelpunt uit een vrije trap: 4-2. En daar bleef het bij. In de extra tijd miste Memphis tot overmaat van ramp ook nog een penalty.

Georginio Wijnaldum wordt op zijn huid gezeten. Ⓒ Pool via REUTERS

Komende zaterdag speelt het Nederlands elftal weer in de WK-kwalificatie tegen Letland, drie dagen later wacht Gibraltar. Montenegro en Noorwegen zijn de overige tegenstanders van Nederland in Groep G.

Alleen een groepszege levert een rechtstreeks ticket op voor het WK, dat vanwege de mensenrechten in gastland Qatar steeds meer onderwerp van discussie is. De nummers twee van tien kwalificatiepoules krijgen een herkansing. Zij mogen in de play-offs met twee landen uit de Nations League strijden om de drie laatste tickets.