Erwin van de Looi vloekte over meespelen Loïs Openda bij België

Erwin van de Looi Ⓒ ANP/HH

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi baalt ervan dat zijn ploeg het woensdag op het EK moet opnemen tegen de Belgische aanvaller Loïs Openda. De trainer vloekte zelfs even toen hij hoorde dat de voormalige speler van Vitesse op het laatste moment nog bij de selectie van Jong België kwam, zei Van de Looi op zijn persconferentie in aanloop naar het eerste groepsduel in Georgië.