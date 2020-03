Eindhoven mikt op eerste avondrace in Formule E

De initiatiefnemers zetten in op een avondrace. „Eindhoven staat bekend als lichtstad, dus het plan is om ook de eerste avondrace in de Formule E binnen te halen”, zegt Peter-Paul Laumans.

De Formule E is de raceklasse voor elektrische sportwagens en is bezig aan zijn zesde seizoen. De Nederlanders Robin Frijns en Nyck de Vries komen uit in de klasse, die wordt verreden op stratencircuits in grote steden als Mexico-Stad, Rome, Parijs, Seoul, Jakarta, Berlijn, New York en Londen.

De initiatiefnemers presenteerden donderdag de resultaten van een haalbaarheidsstudie. De conclusie is dat in maart 2021 een bid kan worden ingediend bij de Formula E Holding. „Een Formule E-race en de Brainport Eindhoven regio blijken een perfecte match. Een E-Prix gaat op vele vlakken van grote betekenis zijn voor de gehele regio én Nederland”, aldus Laumans.

Volgens de studie genereert de E-Prix een forse economische impact én draagt het bij aan een prettig leefklimaat. Naar schatting kunnen de directe inkomsten oplopen tot 20 miljoen euro.