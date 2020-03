Coronavirus zit Ronald Koeman en Barça dwars

Als de UEFA daadwerkelijk beslist EURO2020 een jaar uit te stellen, dan zal het eventuele huwelijk tussen FC Barcelona en Ronald Koeman ook niet voor 2021 plaatshebben. Ⓒ FOTO ANP

AMSTERDAM - De aanwijzingen dat de UEFA het EK van komende zomer een jaar uitstelt tot medio 2021, klinken steeds luider. Het coronavirus zit daarmee Ronald Koeman en FC Barcelona dwars. De bondscoach was een voorname kandidaat om ná het EK in 2020 zijn droomclub te gaan trainen. Maar ook wat dat betreft, is het dan: even geduld a.u.b.