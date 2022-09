Spaanse bondscoach Enrique bijt van zich af met opvallende post op sociale media

Spanje plaatste zich voor de Final Four van de Nations League door in de slotfase met 1-0 te winnen tegen Portugal. Alvaro Morata zorgde in minuut 87 voor de beslissing.

De resultaten van Spanje de afgelopen twee jaar: verliezend finalist van de Nations League 2020, halve finalist op het EK, eerste in de WK-kwalificatiegroep en de Final Four van de Nations League 2022/23. Die resultaten zette Enrique op Twitter met een vergelijking met de andere Europese toplanden erbij. „Om de zaken in perspectief te plaatsen …”, aldus de bondscoach die kennelijk vindt dat het Spaanse nationale elftal te veel kritiek krijgt.

Bron: Het Nieuwsblad