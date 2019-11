Straf en scheiding voor Bottas

De Mercedes-coureur viel anderhalve week geleden in Brazilië uit met een opgeblazen motor en heeft in overleg met zijn team besloten om een nieuwe krachtbron in zijn auto te hangen, hetgeen hem een gridstraf oplevert.

Bekijk ook: Baby houdt Vettel voorlopig uit Abu Dhabi

Echt pijn doet de penalty niet. Bottas is al zeker van de tweede plaats in de WK-stand. Zelf kan hij teamgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton niet meer passeren, terwijl nummer drie Max Verstappen te ver achter ligt om de tweede plek van de Fin nog te bedreigen.

Bottas eindigde vorig jaar als vijfde in Abu Dhabi, in 2017 won hij de race op circuit Yas Marina.

Bovendien maakte de coureur bekend dat hij gaat scheiden van zijn vrouw Emilia Dit ’vanwege de uitdagingen in zijn carrière en het leven’, zo stelt hij in een verklaring. Het stel gaat als vrienden uit elkaar.

Formule 1: Bekijk hier de WK-stand.