Atlético Madrid en Luis Suarez laten opnieuw punten liggen in Spaanse titelstrijd

Voetbal

Heerenveen schakelt in krankzinnig bekerduel Feyenoord uit

Dick Advocaat is met zijn Feyenoord in de kwartfinale van de beker gestrand. SC Heerenveen bleek in eigen huis in een doldwaas duel met 4-3 te sterk, mede door een kolderieke slotfase. In de halve finale wacht nu Ajax voor de Friezen.