Manchester City lijkt niet meer te stoppen, Atlético Madrid laat opnieuw punten liggen

De jonge international Phil Foden zette Manchester City na ruim een half uur op voorsprong. Op curieuze wijze maakte Richarlison nog voor rust gelijk. De Braziliaan liep de bal min of meer toevallig in het doel, nadat Lucas Digne de paal had geraakt.

Door Riyad Mahrez en Bernardo Silva liep City na de hervatting echter weer uit.

Beide clubs misten hun topscorers. Evertons Dominic Calvert-Lewin (13 doelpunten) en Ilkay Gündogan (11) van Manchester City zijn geblesseerd.

Atlético Madrid en Luis Suarez laten opnieuw punten liggen in Spaanse titelstrijd

Atlético Madrid heeft opnieuw punten laten liggen in de strijd om de Spaanse landstitel. De koploper van La Liga kwam bij Levante niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Na een serie van acht overwinningen op rij werd er in de laatste drie duels maar een keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Atlético heeft nog wel een riante voorsprong op de concurrenten Real Madrid en FC Barcelona.

Illustratief voor Atlético en Suarez: de bal wilde er niet in. Ⓒ ANP/HH

Levante kwam in de 17e minuut op voorsprong door een doelpunt van Enis Bardhi, die een aanval door het midden afrondde. Met een afstandsschot maakte Marcos Llorente in de 37e minuut gelijk. De bal werd van richting veranderd waardoor doelman Aitor Fernández kansloos was.

Atlético heeft nu 55 punten, 6 meer dan Real Madrid dat een wedstrijd meer heeft gespeeld. Barcelona, dat ook nog een wedstrijd tegoed heeft, volgt met 46 punten.