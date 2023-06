’Alcoholverbod in stadions tijdens Olympische Spelen in Parijs’

In de praktijk schenken sommige sportclubs in Frankrijk dankzij een vrijstelling wel alcohol in het stadion, met name rugbyclubs. Een poging om het verbod in stadions te verzachten, mislukte in 2019.

Bij de vorige Olympische Zomerspelen, twee jaar geleden in Tokio, werd er vanwege drastische coronamaatregelen geen alcohol geschonken. In 2012 in Londen en 2016 in Rio de Janeiro was op elk van de locaties één biermerk verkrijgbaar.