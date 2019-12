De Randamie onderuit in titelgevecht met Nunes

Germaine de Randamie (L) probeert een stoot van Amanda Nunes (R) te ontwijken. Ⓒ Hollandse Hoogte

LAS VEGAS - Het was misschien wel haar belangrijkste gevecht in haar carrière, maar het is UFC-vechtster Germaine de Randamie (35) niet gelukt om de kampioen in de bantamgewichtdivisie te onttronen. De geboren Utrechtse verloor afgelopen nacht in Las Vegas van Amanda Nunes.