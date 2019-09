PSV nog zonder ’Guti’, Afellay naar Engeland

De Mexicaanse middenvelder is nog niet hersteld van een breukje in zijn rechterhand. Mogelijk dat Gutiérrez zondag in de competitiewedstrijd tegen Ajax wel weer van de partij is.

Trainer Mark van Bommel mist verder de al langer afwezige spelers Gastón Pereiro en Sam Lammers. Pereiro keerde dinsdag na vijf weken afwezigheid terug op het trainingsveld. De middenvelder uit Uruguay brak in augustus een sleutelbeen.

Steven Bergwijn is tegen Sporting wel beschikbaar. De international werd zaterdag tegen Vitesse (5-0) na ruim een uur spelen gewisseld, nadat hij in de eerste helft een tik op zijn linkerbovenarm had gekregen.

Europa League

PSV startte een jaar geleden de groepsfase van de Champions League met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Daarna volgden confrontaties met Internazionale en Tottenham Hotspur. De Eindhovenaren moeten zich dit seizoen tevredenstellen met de Europa League. Moeite om zich voor dat toernooi op te laden heeft PSV niet, stelde Van Bommel.

„Het toernooi is in waarde en aanzien gestegen. Er zitten hele sterke poules bij. Hoe verder je komt, hoe moeilijker het wordt. Als je kijkt naar de halvefinalisten van vorig seizoen in de Europa League, dan zijn dat clubs die ook de halve finales van de Champions League hadden kunnen spelen”, aldus Van Bommel, daarmee doelend op Chelsea, Arsenal, Valencia en Eintracht Frankfurt.

Afellay

Ibrahim Afellay is weer wat dichter bij zijn eerste minuten voor het eerste elftal van PSV sinds hij deze zomer terugkeerde in Eindhoven. Om nog meer wedstrijdritme op te doen gaat Afellay met Jong PSV mee naar Engeland voor de start van de Premier League International Cup, een vriendschappelijke internationale competitie.

Jong PSV speelt in groep D samen met de onder 23-teams van Swansea City, FC Porto en Everton. Donderdag is Swansea City de eerste opponent.

De 33-jarige aanvoerder maakt nog geen deel uit van de selectie voor de thuiswedstrijd van donderdag tegen Sporting Portugal in de Europa League. Afellay speelde het afgelopen anderhalf jaar wegens aanhoudend blessureleed geen enkele wedstrijd. Hij keerde in maart al terug naar Eindhoven, aanvankelijk alleen met de bedoeling om bij zijn oude club aan zijn herstel te werken. Uiteindelijk leidde het tot een contract.

Zolang Afellay niet voetbalt, draagt Pablo Rosario de aanvoerdersband bij PSV.