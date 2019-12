Sport Kort: Bijlow met Feyenoord mee naar Porto

Voetbal: Bijlow met Feyenoord mee naar Porto

17.35 uur: Doelman Justin Bijlow gaat met Feyenoord mee naar Portugal, voor de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen FC Porto. De keeper is herstellende van een elleboogblessure. Bijlow reist voor de zekerheid toch mee, omdat na Kenneth Vermeer ook Elber Evora geblesseerd is geraakt.

Vermeer, normaal gesproken de eerste keus onder de lat, staat al een paar weken aan de kant. Omdat ook reservekeeper Bijlow met een blessure kampt, staat Nick Marsman de laatste wedstrijden onder de lat. Evora, de 20-jarige doelman van Jong Feyenoord, zat als reserve op de bank bij het eerste. Evora raakte maandag echter geblesseerd en kan niet mee naar Porto. Daarom stapt de herstellende Bijlow wel in het vliegtuig, net als de 18-jarige keeper Joey Koorevaar van Feyenoord Onder 19.

Trainer Dick Advocaat mist behalve Vermeer ook de geblesseerde vleugelverdedigers Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps. Feyenoord moet donderdag winnen in het Estádio do Dragão en dan hopen dat Rangers thuis wint van Young Boys. Alleen dan gaan de Rotterdammers door naar de knock-outfase.

Wielrennen: Wielerploeg Mitchelton-Scott wacht op licentie

17.33 uur: De Australische wielerploeg Mitchelton-Scott moet nog even wachten op een licentie voor de UCI WorldTour. De internationale federatie UCI maakte dinsdag de namen bekend van de teams die de komende drie jaar wel verzekerd zijn van zo'n licentie en daarmee deelname aan alle grote wedstrijden. Mitchelton-Scott, de ploeg van onder anderen Esteban Chaves en de broers Adam en Simon Yates, was te laat met het inleveren van één van de benodigde documenten.

De papieren zijn inmiddels ingeleverd bij de UCI en de ploegleiding gaat ervan uit dat ook Mitchelton-Scott over enkele dagen de WorldTour-licentie ontvangt. Ook de vrouwentak van het Australische team, met wereldkampioene Annemiek van Vleuten als boegbeeld, moet nog even wachten op zo'n licentie. De UCI heeft de vrouwenteams voor het eerst op een vergelijkbare wijze als de mannen ingedeeld, in divisies.

Didier Deschamps Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Deschamps langer bondscoach Frankrijk

13.40 uur: Didier Deschamps blijft tot en met het WK voetbal van 2022 bondscoach van het Franse voetbalelftal. De Franse bond FFF meldt een akkoord bereikt te hebben over contractverlenging van de 51-jarige Deschamps, die in 2018 met zijn land de wereldtitel veroverde.

Het huidige contract van de voormalige middenvelder, die onder meer voor Juventus, Chelsea en Valencia uitkwam, liep af na het EK van 2020.

Deschamps is al sinds de zomer van 2012 bondscoach van zijn land. Op het EK van 2016 verloor Frankrijk voor eigen publiek de finale van Portugal. Het land heeft zich geplaatst voor het EK van 2020. Frankrijk is op dat toernooi ingedeeld in een poule met Duitsland en Portugal.

De Franse ploeg speelde al 100 wedstrijden onder leiding van Deschamps: 65 werden er gewonnen, 18 eindigden in een gelijkspel en 17 gingen er verloren. Geen Franse bondscoach zat bij zoveel wedstrijden op de bank. Ook het winnen van 65 duels lukte geen andere bondscoach van Frankrijk in het verleden.

Voor zijn periode als bondscoach was Deschamps trainer bij AS Monaco, Juventus en Olympique Marseille.

Voetbal: Heerenveen bindt technisch manager langer

13.13 uur: Sc Heerenveen heeft het aflopende contract van technisch manager Gerry Hamstra opengebroken en verlengd tot medio 2022. De 49-jarige Hamstra is sinds 2016 werkzaam bij sc Heerenveen.

„De afgelopen weken heb ik diverse gesprekken met de club gevoerd. Hier heb ik een goed gevoel aan overgehouden. Gezamenlijk staan we voor een aantal mooie uitdagingen die noodzakelijk zijn om ook de komende jaren succesvol te zijn”, zei Hamstra, die drie jaar geleden oud-doelman Hans Vonk opvolgde.

Hamstra was voor zijn periode in Friesland hoofd jeugdopleiding bij Vitesse. Daarvoor was hij trainer van FC Emmen, dat destijds nog in de eerste divisie uitkwam.

Sc Heerenveen staat na zestien duels op de vijfde plek in de Eredivisie.

Giannis Antetokounmpo #34 van de Milwaukee Bucks was weer op dreef. Ⓒ AFP

Basketbal: Vijftiende zege op rij basketballers Bucks

08.30 uur De basketballers van Milwaukee Bucks hebben voor de vijftiende keer op rij gewonnen in de NBA. De ploeg verstevigde zijn koppositie in de oostelijke divisie met een zege van 110-101 op Orlando Magic.

De Griek Giannis Antetokounmpo was weer eens de uitblinker bij de Bucks met 32 punten en 15 rebounds. Khris Middleton noteerde 20 punten voor de winnende ploeg, die dit seizoen al 21 overwinningen kan overleggen tegen slechts drie nederlagen.

Antetokounmpo is keer op keer de topschutter bij Milwaukee. Hij heeft inmiddels in 14 wedstrijden 30 punten of meer gemaakt.