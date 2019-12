Sport Kort: Deschamps langer bondscoach Frankrijk

Voetbal: Deschamps langer bondscoach Frankrijk

13.40 uur: Didier Deschamps blijft tot en met het WK voetbal in 2022 bondscoach van het Franse voetbalelftal. Volgens diverse Franse media heeft de bond een akkoord bereikt over contractverlenging van de 51-jarige Deschamps, die in 2018 met Frankrijk de wereldtitel veroverde.

Deschamps is al sinds de zomer van 2012 bondscoach van zijn land. Op het EK van 2016 verloor Frankrijk voor eigen publiek de finale van Portugal. Het land heeft zich geplaatst voor het EK van 2020. De bond heeft voor dinsdagmiddag een persconferentie belegd.

Het huidige contract van de voormalige middenvelder liep af na het EK van 2020.

Voetbal: Heerenveen bindt technisch manager langer

13.13 uur: Sc Heerenveen heeft het aflopende contract van technisch manager Gerry Hamstra opengebroken en verlengd tot medio 2022. De 49-jarige Hamstra is sinds 2016 werkzaam bij sc Heerenveen.

„De afgelopen weken heb ik diverse gesprekken met de club gevoerd. Hier heb ik een goed gevoel aan overgehouden. Gezamenlijk staan we voor een aantal mooie uitdagingen die noodzakelijk zijn om ook de komende jaren succesvol te zijn”, zei Hamstra, die drie jaar geleden oud-doelman Hans Vonk opvolgde.

Hamstra was voor zijn periode in Friesland hoofd jeugdopleiding bij Vitesse. Daarvoor was hij trainer van FC Emmen, dat destijds nog in de eerste divisie uitkwam.

Sc Heerenveen staat na zestien duels op de vijfde plek in de Eredivisie.

Giannis Antetokounmpo #34 van de Milwaukee Bucks was weer op dreef. Ⓒ AFP

Basketbal: Vijftiende zege op rij basketballers Bucks

08.30 uur De basketballers van Milwaukee Bucks hebben voor de vijftiende keer op rij gewonnen in de NBA. De ploeg verstevigde zijn koppositie in de oostelijke divisie met een zege van 110-101 op Orlando Magic.

De Griek Giannis Antetokounmpo was weer eens de uitblinker bij de Bucks met 32 punten en 15 rebounds. Khris Middleton noteerde 20 punten voor de winnende ploeg, die dit seizoen al 21 overwinningen kan overleggen tegen slechts drie nederlagen.

Antetokounmpo is keer op keer de topschutter bij Milwaukee. Hij heeft inmiddels in 14 wedstrijden 30 punten of meer gemaakt.