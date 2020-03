Enkelbreuk houdt Torreira maanden aan de kant bij Arsenal

Dat gebeurde maandag tijdens de gewonnen bekerwedstrijd bij Portsmouth in de FA Cup (0-2). Torreira moest zich al na een kwartier laten vervangen na een zware tackle van James Bolton.

De 24-jarige international, doorgaans een vaste waarde bij Arsenal, werd per brancard afgevoerd en verliet later het stadion op krukken. Het is nog niet bekend of Torreira een operatie moet ondergaan en hoe lang hij is uitgeschakeld. Volgens Arsenal wordt in overleg met specialisten een herstelplan gemaakt.

Torreira is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Engelse voetbalclub. Eerder speelde hij in Italië voor Pescara en Sampdoria.