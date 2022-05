Novak Djokovic overtuigend naar kwartfinales op Roland Garros

Djokovic begon sterk tegen de als vijftiende geplaatste Argentijn. Hij brak zijn tegenstander twee keer en gaf geen breakpoints weg. In de tweede set kwam Schwartzman op een 3-0-voorsprong. De als eerste geplaatste Serviër kwam echter terug en won met zes games op rij de set. Op 3-2 in de derde set won Djokovic de opslagbeurt van Schwartzman en die marge gaf hij daarna niet meer weg. Na 2 uur en 15 minuten benutte Djokovic op eigen service zijn tweede matchpoint.

Beelden: opkomst Djokovic met boegeroep:

Bron: discovery+

De titelverdediger in Parijs treft mogelijk rivaal Rafael Nadal in de kwartfinales. De Spanjaard speelt later op zondag tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime. Vorig jaar schakelde Djokovic de dertienvoudig winnaar van het Franse grandslamtoernooi in de halve finales uit. Hij pakte toen zijn tweede titel in Parijs door in de finale Stefanos Tsitsipas in vijf sets te verslaan.

Respect

„Ik heb veel respect voor Schwartzman”, zei Djokovic. „Het is een aardige jongen, zowel op als naast de baan. Vooral op gravel is hij een lastige tegenstander. Op de belangrijke momenten was mijn service goed.”

De partij leek in weinig opzichten aan de confrontatie tussen de twee tennissers in de derde ronde van Roland Garros in 2017. Djokovic won toen in vijf sets van Schwartzman. Djokovic staat nu voor de dertiende keer op rij in de kwartfinales van Roland Garros.