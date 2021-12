’B-elftal’ van Ajax kent geen enkele moeite in beker met amateurs van Barendrecht

Binnen tien minuten was het raak voor Ajax, dat met tien andere spelers speelde. Alleen Lisandro Martinez mocht starten. Net als keeper André Onana overigens. Kenneth Taylor scoorde bij zijn eerste basisplaats voor Ajax direct, na snel handelen van Devyne Rensch: 1-0. Na een zeer fraaie solo van Daramy kon de buitenspeler alleen afgestopt worden met een overtreding: strafschop. Danilo had daar geen moeite mee: 2-0.

Toch wist Barendrecht daarna de schade te beperken voor rust, mede door het wat slordige spel van de Amsterdammers. Sterker nog, Barendrecht was in de 44e minuut vlakbij de aansluitingstreffer, maar de inzet ging net voorlangs het doel van Onana.

Meteen na de theepauze dacht Barendrecht alsnog op 2-1 te komen, maar het bleek nét buitenspel te zijn. Ze waren in ieder geval vroeg bij de les. Maar in plaats van 2-1, werd het 3-0 enkele minuten na de rust. Danilo maakte zijn tweede van de avond. Youri Regeer mocht van trainer Erik ten Hag ook nog debuteren. Net als Amourricho van Axel Dongen en Kristian Hlynsson overigens. Laatstgenoemde mocht in de slotfase van Danilo nog een strafschop nemen en zo zijn debuut opleuken met een treffer: 4-0.

Naci Ünüvar, die al zijn debuut had gemaakt in het eerste elftal, mocht ook invallen.