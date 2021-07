Kiran Badloe zet Mark Rutte in de wacht: ‘Bel me effe terug als je tijd hebt’

Kiran Badloe is de opvolger van landgenoot Dorian van Rijsselberghe. Ⓒ RENE BOUWMAN

ENOSHIMA - ,,Bel me effe terug als je tijd hebt”, zegt Mark Rutte tegen windsurfer Kiran Badloe na een ultrakort telefoongesprek. De kersverse olympisch kampioen in de RS:X-klasse is zijn surfplank nog aan het aftuigen als de minister-president hem wil feliciteren. En ja, dan moet zelfs Rutte even geduld hebben.