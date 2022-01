René Meulensteen leidt Australië naar zege

Daardoor blijven de Socceroos in de race om zich voor de vijfde opeenvolgende keer te plaatsen voor het WK in Qatar later dit jaar. De thuiswedstrijd in Melbourne was pas weer de tweede op Australische bodem sinds de uitbraak van de pandemie.

Assistent Meulensteen verving bondscoach Graham Arnold, die vanwege een coronabesmetting in quarantaine zat. Het is nog niet duidelijk of Meulensteen ook maandag weer de leiding heeft, als Australië het in de WK-kwalificatie opneemt tegen Oman.

WK

De goals werden in Melbourne gemaakt door Maclaren en Tom Rogic in de eerste helft en Craig Goodwin en Riley McGree na rust. In kwalificatiegroep B gaat Saoedi-Arabië aan de leiding. Japan, dat met 2-0 te sterk was voor China, staat tweede. En Australië derde, één punt achter Japan.

De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de nummer drie een play-off gaat spelen tegen de nummer drie van poule A, waar de Verenigde Arabische Emiraten onder leiding van Bert van Marwijk en Irak onder leiding van Zeljko Petrovic, in uitkomen. De winnaar van die play-off moet nog een intercontinentale play-off winnen om tickets voor Qatar te kunnen boeken.