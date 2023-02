Premium Het beste van De Telegraaf

’Alles zat erin, tot mijn schaatsen aan toe’ Bewogen week voor wonderkind Jordan Stolz: ’Ik was mijn koffers kwijt’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Jordan Stolz is de meest opvallende verschijning van dit schaatsseizoen. Het 18-jarige multi-talent verschijnt dit weekeinde aan de start tijdens de World Cup-finale in Polen, de laatste internationale krachtmeting voor de WK Afstanden. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - De meeste schaatsliefhebbers zijn benieuwd: wat kunnen we verwachten van Jordan Stolz in deze belangrijkste fase van het seizoen? Het Amerikaanse wonderkind verschijnt vanmiddag (vanaf 17.00 uur) aan de start bij de World Cup-finale in het Poolse Tomaszow Mazowiecki, nadat hij afgelopen weekeinde een verbluffende generale repetitie afwerkte in het Duitse Inzell.