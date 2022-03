RKC Waalwijk wint voor tweede keer ooit bij Vitesse

Zo neemt de ploeg van coach Joseph Oosting, die ook jaren in Arnhem werkte als onder meer assistent-trainer, afstand van de degradatiezone. De voorsprong op hekkensluiter PEC Zwolle is 7 punten. RKC won pas één keer eerder een Eredivisiewedstrijd in Arnhem, dat was dertig jaar geleden.

Vitesse speelde donderdag een zware uitwedstrijd in de Conference League bij AS Roma, die door een tegentreffer in blessuretijd in 1-1 eindigde. Dat betekende uitschakeling in het derde Europese toernooi na het met 1-0 verloren thuisduel.

Toch kwamen de Arnhemmers tegen RKC al in de 6e minuut op voorsprong via spits Loïs Openda, die zijn twaalfde competitiedoelpunt maakte van het seizoen maar zijn eerste in ruim twee maanden. De spits scoorde van dichtbij uit een rebound nadat RKC-doelman Etienne Vaessen de bal niet goed had weggewerkt.

Een van richting veranderd schot van verdediger Melle Meulensteen bracht de bezoekers op gelijke hoogte. Op aangeven van Jens Odgaard zorgde Büttner vlak na rust voor de voorsprong. Uitbundig juichen deed de 33-jarige verdediger door zijn verleden in Arnhem niet.

Vitesse blijft zesde staan, RKC veertiende.

