Iedereen was gek op Lara van Ruijven

Lara van Ruijven, tijdens het NK in Heerenveen in 2019 Ⓒ ANP/HH

Ze stond te stralen die 20e mei, goedlachs als altijd. Dit keer op de atletiekbaan Heerenveen waar ze op de weg terug was na een schouderoperatie. „Ja hoor, natuurlijk”, antwoordde Lara van Ruijven toen ik vroeg of ik haar nog even kon spreken. Rillingen lopen over mijn rug bij de gedachte dat ik daar voor de laatste keer haar stem heb gehoord, onwerkelijk het idee dat ze pas 27 jaar jong haar ogen nooit meer zal openen.