Valentijn Driessen: ’Nederlandse voetbaltrainer verworden tot het lachertje van Europa’

Voetbal

Nederland treft sterk Zweden op EK 2022 in Engeland

De Nederlandse voetbalvrouwen nemen het komende zomer in de groepsfase van het EK op tegen het sterke Zweden, de verliezend finalist van de Olympische Spelen in Tokio. De ploeg van de nieuwe bondscoach Mark Parsons werd tijdens de loting in Manchester ook gekoppeld aan Zwitserland en Rusland. Samen ...