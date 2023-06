Aftellen naar WK voetbal groots gevierd in Australië

Fraaie dansmoves in Sydney Ⓒ ANP/HH

Voetbalfans in Australië hebben het aftelmoment naar het begin van het WK voetbal voor vrouwen in Sydney groots gevierd. Het mondiale toernooi start over 25 dagen. Australië organiseert het WK vanaf 20 juli samen met Nieuw-Zeeland.