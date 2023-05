Ook Utrecht - RKC stilgelegd: golf aan gestaakte duels in Eredivisie

Door Jeroen Kapteijns

Mark van der Maarel met een van de op het veld belande plastic glazen. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Er werd in Zeist al een soort van victorie gekraaid, nadat de strenge richtlijnen over het staken van duels in het betaald voetbal snel leken aan te slaan en bijvoorbeeld de bekerfinale zonder problemen verliep, maar deze speelronde is het flink raak. FC Utrecht-RKC Waalwijk was zaterdagavond de zesde wedstrijd die tijdelijk gestaakt moest worden in deze speelronde nadat een beker op het veld was gekomen bij het vieren van de 1-0 door Tasos Douvikas.