Matthijs de Ligt neemt afscheid bij Ajax: ’Spelers Juventus vroegen zich af wat jullie gebruiken’

De verdediger, die aanvoerder was in het succesvolle seizoen 2018/19, sprak daarbij het publiek uitgebreid toe. „Ik ben nu ruim twee jaar in het buitenland en als je terugkijkt, besef je wat voor een bijzondere club Ajax is. Die sfeer bij Dortmund-thuis was geweldig en de spelers van Juventus vroegen zich af wat jullie gebruiken”, dolde De Ligt met de Ajax-fans. „Het zien van zoveel passie en emotie maakt me trots. Ik mis jullie erg. Tot snel.”

Ook Marc Overmars kwam aan het woord. Hij had het onder andere over hoe De Ligt er op aandrong om een verdediger zoals Daley Blind te halen om naast hem te spelen. Daarbij deed de directeur een verrassende uitspraak. „Ik denk dat we binnenkort nog een tip van jou gaan opvolgen, maar dat houden we nog even tussen ons.”