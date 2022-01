Premium Het beste van De Telegraaf

Deen wil na herstel van hartstilstand deze maand aan de slag bij een nieuwe club Christan Eriksen na hartstilstand weer klaar voor terugkeer in de top

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Op 12 juni 2021 speelt Christian Eriksen op het EK met Denemarken tegen Finland. In dat duel zou hij een hartstilstand krijgen. Ⓒ GETTY IMAGES

De voetbalwereld keek massaal toe en was geschokt toen Christian Eriksen afgelopen zomer in de 43e minuut van de openingswedstrijd van Denemarken tegen Finland tijdens het EK door een hartstilstand in elkaar zakte. Zo’n zes maanden later is de sterspeler van de Denen klaar om terug te keren in een topcompetitie.