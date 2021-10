Red Bull-teambaas: ’We beginnen een nieuw en spannend hoofdstuk met Honda’

Door de nieuwe deal is de continuïteit op motorisch vlak in ieder geval gewaarborgd voor de komende jaren. Diverse werknemers van Honda Racing Development UK maken de overstap naar het nieuwe programma Red Bull Powertrains, waarmee het team zelf verantwoordelijk wordt voor het bouwen van nieuwe krachtbonnen voor zowel Red Bull Racing als AlphaTauri.

Komend seizoen bleef Honda sowieso al betrokken bij het project, met assistentie vanuit Japan en op de circuits. Vanaf 2023 staat Red Bull op eigen benen.

„Hoewel onze relatie in de Formule 1 gaat veranderen, was geen van beide partijen van plan om definitief afscheid van elkaar te nemen”, aldus Red Bull-teambaas Christian Horner. „We zijn dan ook erg blij dat Honda ons Red Bull Powertrains-project blijft ondersteunen en we ook op andere vlakken gezamenlijk blijven optrekken. Onze tijd in de Formule 1 komt misschien tot een einde, maar ondertussen beginnen we een nieuw en spannend hoofdstuk.”

Niet alleen kan de renstal van Max Verstappen blijven putten uit de motorische kennis van de Japanners, ook wordt de samenwerking op diverse andere vlakken geïntensifieerd. Zo gaat het Red Bull Junior Team zich met het Honda Formula Dream Project bijvoorbeeld inzetten om een nieuwe generatie Japanse coureurs op te leiden. Tevens blijft men op marketing-gebied verbonden

Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez treden dit weekeinde in Istanbul aan in een speciale witte auto, met rode accenten. Dit als eerbetoon aan de tijd dat Honda nog als fabrieksteam uitkwam in de koningsklasse van de autosport (voor het laatst in 2008). De race in Turkije geldt als vervanger van de Grand Prix van Japan, die vanwege de coronapandemie dit jaar voor de tweede keer op een rij niet door kan gaan.