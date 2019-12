Ajax worstelt zich langs Telstar

In de 25e minuut schoot Noa Lang dat negatieve record aan diggelen. Het was de eerste goede aanval van Ajax op bezoek bij Telstar, die in de openingsfase goed partij bood. Donny van de Beek dribbelde vanaf rechts, op aangeven van Dusan Tadic, het strafschopgebied in en behield het overzicht door de bal breed te leggen op Lang, die eenvoudig de 0-1 in het doel kon werken. Enkele minuten later zette Sergiño Dest, na opnieuw een fraaie aanval, Ajax op 0-2.

Noa Lang staat vogelvrij om de openingstreffer te maken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het leek de stand bij rust te worden, totdat nota bene Frank Korpershoek de spanning terug bracht door uit een hoekschop de 1-2 binnen te koppen. Daarmee doet hij zijn ene werkgever Telstar een plezier, maar zijn andere werkgever Ajax, waar hij jeugdtrainer is, niet.

Vlak na rust werd het verschil weer twee. Tadic leverde een zwabberbal af, die doelman Sven van der Maaten niet kon klemmen. Jurgen Ekkelenkamp was er als de kippen bij om de rebound in het doel te werken.

Jurgen Ekkelenkamp maakt vlak na rust de 1-3. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na de 1-3 leek het verzet van Velzen gebroken, al helemaal nadat Dest de bal met finesse in de kruising krulde en zijn tweede van de avond maakte. Ware het niet dat Telstar weer doel trof uit een hoekschop, dit keer ingeknikt door Benaissa Benamar: 2-4. De Keuken Kampioen Divisionist beet in de slotfase nog meer van zich af en maakte zelfs de aansluitingstreffer. Reda Kharchouch was verantwoordelijk voor wat extra knikkende Amsterdamse knieën. Ondanks de druk van Telster hield Ajax, met hangen en wurgen, stand.